Campanha nacional de prevenção às arritmias cardíacas e morte súbita chega a Salvador

A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac) vai promover mais uma edição da Campanha Coração na Batida Certa. Com o tema “Não deixe o seu coração sair do ritmo”, serão oferecidas orientações sobre arritmias cardíacas, morte súbita e como preveni-las, demonstrações e capacitação prática com manequins sobre Suporte Básico de Vida (primeiros socorros de reanimação cardiovascular básica a alguém que está desacordado), distribuição de material informativo, além de medição de frequência cardíaca e aferição de pressão arterial. A ação acontecerá no Pituba Parque Center, no sábado (12), das 9h às 16h.

A campanha marca o 12 de novembro, Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, e tem o apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia da Bahia (SBC-BA). A ação visa orientar a população a respeito dos riscos das arritmias cardíacas, que podem acometer uma em cada quatro pessoas ao longo da vida. É um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, responsável pela morte súbita de aproximadamente 300 mil brasileiros todos os anos, sendo 80% de causas coronárias e 10% sem causas aparentes.

Arritmia cardíaca é a alteração do ritmo dos batimentos do coração que ocorre devido às anormalidades na geração ou na condução do estímulo elétrico do coração, podendo se apresentar na forma de taquicardia, quando o coração bate rápido demais, ou como bradicardia, quando as batidas são muito lentas.



Sintomas



Os sintomas mais comuns das arritmias são palpitações ou “batedeiras”, desmaios, tonturas, confusão mental, fraqueza, pressão baixa e dor no peito. No entanto, algumas arritmias cardíacas são assintomáticas, ou seja, não provocam nenhum dos sintomas descritos. Nesses casos, podem desencadear uma parada cardíaca e levar à morte súbita – instantânea, inesperada, repentina e não acidental.



Das paradas cardíacas, 86% ocorrem nos lares das próprias vítimas, 50% dos casos são assistidos por adolescentes ou crianças, sem adulto por perto, e 14% ocorrem em vias públicas. Para um sucesso maior no atendimento das paradas cardíacas o DEA deve estar presente em locais de grande circulação de pessoas, como shopping centers, aeroportos e estádios de futebol. Embora o uso do desfibrilador seja simples (o equipamento é autoexplicativo), ele só é recomendado para pessoas treinadas.



Um leigo que presencie um desmaio deve, inicialmente, ligar para 192 (SAMU), ou pedir que alguém telefone. Caso exista indivíduo habilitado é fundamental iniciar manobras de reanimação cardiorrespiratória. A taxa de sucesso da recuperação reduz em 7-10% a cada minuto após o início da parada cardíaca. É necessário, assim, todo o esforço para um atendimento imediato e eficaz.



Como prevenir?



A prevenção das arritmias cardíacas, assim como demais doenças do aparelho cardiovascular começa com a conscientização da população em adotar hábitos de vida saudáveis:



• Alimentação balanceada, rica em verduras, legumes, frutas e cereais verduras;

• Não ingerir ou não exceder no consumo de bebidas alcoólicas e energéticos;

• Não fumar;

• Praticar atividades físicas. Atenção: antes de iniciar a prática você deve realizar uma avaliação cardiológica;

• Dar atenção à saúde emocional;

• Pelo menos uma vez por ano, periodicamente, consultar-se com um cardiologista.