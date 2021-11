Campanha 'Natal Sem Fome' terá posto de arrecadação na Casa Pia

A campanha Natal Sem Fome, realização da Ação da Cidadania, contará com um posto de arrecadação central, inaugurado na manhã desta quarta-feira (03/10), na Casa Pia de São Joaquim. A partir de hoje, a campanha contará com dezenas de postos de arrecadação, localizadas em igrejas, shoppings e em outros espaços da cidade.



A data de abertura foi escolhida por celebrar o nascimento do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, fundador da campanha e foi anunciada em um evento. A cerimônia foi comandada pelo Diretor Geral da Casa Pia, João Gomes; e com a participação de Raimundo Bandeira, representante regional do Ação da Cidadania. Juntos, eles assinaram o termo de parceria entre as partes.



"A essência da Casa Pia está no cerne de ações sociais e de filantropia como a do Natal Sem Fome. Nossa localização estratégica possibilitará que a população da Cidade Baixa, do entorno da Península de Itapagipe e do Subúrbio Ferroviário, possa colaborar ainda mais", destaca João Gomes, Diretor Geral da instituição.



O Natal Sem Fome é uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil, iniciada em 1994. Estima-se que mais de 30 milhões de brasileiros já tenham sido alcançados em todo o país. A ideia é que até o final da campanha, no dia 23 de dezembro, a Casa Pia ainda receba duas edições de um Drive Thru solidário. As doações de alimentos não perecíveis poderão ser feitas de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Casa Pia de São Joaquim (Divulgação) (Divulgação) Cerimônia (Divulgação) Abertura da Sala de Doações (Divulgação)