Campanha para arrecadar verba para construir cisternas é lançada nesta quinta (13)

A campanha Tenho Sede, que busca arrecadar recursos para construir mais de 1 milhão de cisternas no semiárido, será lançada nesta quinta-feira (13), a partir das 19h, com uma live transmitida pelo canal da ASA Bahia no Youtube.

A live vai contar com particiapções de Roberto Malvezzi – Gogó, Marcondes Leite, Juliano Vilas Boas, Climério Vale, Roseli Cordeiro, Letícia Aparecida, Agnaldo Rocha, Jamielle Dantas, Valdir Rocha com as Cantadeiras de Roda e Sambadores de Várzea da Roça, e grupos de dança Quilombos Baixão dos Negros e Maria Preta de Banzaê e Quilombo de Juazeiro dos Capotes de Jeremoabo.

O lançamento estadual pretende “mostrar à população da Bahia o significado da campanha Tenho Sede, como as pessoas podem contribuir e o que significa doar um pouco de si para as pessoas que não têm acesso à água”, destaca Naidison Baptista que é um dos coordenadores estaduais da ASA Bahia.

Ele ressalta ainda que a necessidade dessa arrecadação de recursos acontece em um momento que o programa de cisternas foi suspenso pelo governo federal. A estimativa é de que mais de três milhões de pessoas precisam de cisternas no semiárido.

Durante a live, serão realizados sorteios de CDs e livros. As orientações estão no perfil da ASA Bahia no Instagram.

A campanha Tenho Sede conta com apoio de Gilberto Gil, que regravou a composição de Dominguinhos e Anastácia com direito a um clipe especial para a ação da ASA.