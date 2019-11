Campanha quase de Z4 afasta Bahia do G6 no 2º turno da Série A

O Bahia é outro time no 2º turno do Campeonato Brasileiro na comparação com o 1º, pelo menos em rendimento. E a mudança é para pior. Após ficar em sétimo lugar no fim da primeira metade da Série A, o tricolor faz uma pontuação de concorrente ao rebaixamento na banda final da competição.

São 11 pontos conquistados nas 11 partidas já realizadas do 2º turno. Um aproveitamento de 33,3% que representa um 15º lugar no período analisado. Melhor apenas que Ceará (11 pontos, só que com menos gols marcados), Atlético-MG (9 pontos), Chapecoense (7), Botafogo (6) e Avaí (4).

O resumo do Bahia no recorte é de três vitórias, dois empates e seis derrotas. Para efeito comparativo, o rendimento do Esquadrão no 1º turno foi de 54,4%, com oito triunfos, sete empates e quatro derrotas nas 19 partidas. O número de derrotas em pouco mais da metade do 2º turno já supera o de todo o 1º.

O declínio reflete na classificação geral. Após 30 rodadas, o time encontra-se em 10º lugar, algo que havia acontecido pela última vez na 15ª jornada – depois disso, variou entre a sexta e a nona colocações.

A distância para a zona de classificação à Copa Libertadores aumentou, além de haver mais adversários no meio do caminho até o G6, que no momento está como G7 porque o Athletico-PR, atual campeão da Copa do Brasil, ocupa o sexto lugar.

Assim, a última da vaga para a Libertadores, por enquanto, está com o Internacional, sétimo colocado com 46 pontos. O Bahia tem 42 e fica de olho também na possibilidade do Flamengo ser campeão da Libertadores (fará a final contra o River Plate, dia 23) e abrir uma vaga extra, que no cenário atual seria herdada pelo Corinthians, em oitavo com 45 pontos. No final do 1º turno, a distância do tricolor para o São Paulo, que fechava o G6, era de um ponto.

Após o empate com o Cruzeiro, no domingo, (3), o técnico Roger Machado comentou sobre a queda de rendimento da equipe. “Era esperada. Não temos um grupo com tantos jogadores à disposição. Tem lesão, tem suspensão. A gente sabia que poderia acontecer. As equipes que estão lá na frente, com elencos maiores, que podem rodar um pouco mais, acabam sentindo menos", disse Roger, que criticou o calendário do futebol brasileiro.

"Se pegar esse recorte que os times estão oscilando, coincide com esse calendário apertado. É tão visível que não sei como não se organiza um campeonato melhor. Se organizar, em dez anos o Brasileiro é uma das maiores ligas do mundo”, afirmou.

O calendário é criticado anualmente pela maioria dos treinadores e, em 2019, teve uma particularidade, que foi a pausa de um mês para a disputa da Copa América no Brasil, entre junho e julho. Com isso, o 2º turno tem sido marcado pelo acúmulo de duas partidas por semana. No 1º turno, só houve duas rodadas com jogos às quartas e quintas-feiras. As outras 17 foram aos sábados e domingos.

O Bahia, no entanto, precisa se recuperar sem depender do cronograma. Das oito rodadas que faltam para o fim da Série A, a agenda reserva cinco aos fins de semana e três em dias úteis. Inclusive a próxima, quarta-feira (6), contra a Chapecoense, às 21h30, na Fonte Nova.