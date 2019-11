Campanhas Natal sem Fome e Natal Solidário se unem para arrecadar alimentos

As campanhas do Natal sem Fome e Natal Solidário, realizado pelo Sistema Fecomércio-BA, se uniram mais uma vez para arrecadar donativos neste final de ano. O anúncio foi feito durante a Feira Orgânica Holística Eco Sustentável, na Varanda do Teatro Sesi Rio Vermelho, na manhã deste sábado (16).

O evento chamou a atenção para a necessidade de ajudar o próximo nesta época do ano. Os donativos seguem para as instituições cadastradas nas duas campanhas. No caso do Natal Solidário, os alimentos são enviados para a rede Mesa Brasil. Já o Natal sem Fome repassa o que é arrecadado para diversas instituições, em especial as que já realizam as entregas de donativos.

Quem deseja ajudar a campanha pode doar ao Natal Solidário em todas as unidades Sesc e Senac da capital - como a Casa do Comércio - e do interior. Ainda é possível entregar as doações nos sindicatos patronais do comércio, nos shoppings Salvador, da Bahia, Center Lapa e Piedade. A campanha é realizada pelo Sistema Fecomércio-BA há seis anos.

Além de alimentos, a campanha Natal Solidário também recebe brinquedos, materiais de higiene, calçados e roupas. “As doações que ter bom estado. Quem recebe os donativos têm que ter o prazer de receber aquilo. Tem que entregar uma coisa com qualidade”, disse Juranildes.

Para as doações para o Natal sem Fome, os interessados devem entrar em contato com o número (71) 98800-9560. Através do contato, é possível saber mais informações sobre como ajudar. O coordenador do Natal sem Fome conta que a campanha incentiva que as pessoas façam seus próprios postos de coleta.

“É só fazer uma arrecadação e, quando tiver uma caixa grande, a gente arrecada”, pontuou Raimundo Bandeira. Neste ano, a campanha Natal sem Fome comemora os seus 27 anos de existência.

Ação conjunta

Durante o lançamento houve um posto de arrecadação de alimentos não perecíveis. Segundo o coordenador do Natal sem Fome, cerca de 120 quilos de alimentos foram coletados neste sábado (16). As doações feitas foram entregue à Igreja de Santana, no Rio Vermelho.

A ação conjunta também ocorreu no ano passado, quando foram arrecadados cerca de 120 toneladas de donativos, segundo a idealizadora do Natal Solidário, Juranildes Araújo. A meta é arrecadar a mesma quantidade até o dia 6 de janeiro de 2020, quando acaba a ação.

Juranildes acredita que a campanha coletiva fortalece o movimento de doação para o Natal. “Nós somos as duas maiores campanhas da Bahia. A gente une forças dos dois pra fazer uma arrecadação maior”, explicou a idealizadora da campanha realizada pelo Sistema Fecomércio-BA.

Todos os donativos que são arrecadados nos postos das campanhas serão divididos pelos dois movimentos. Raimundo Bandeira acredita que a união pode auxiliar nos aspectos logísticos da distribuição de tudo que foi doado. “Essa união é para fortalecer para nos ajudar com a estrutura que eles [Natal Solidário] têm”, afirmou.

Na Feira Orgânica Holística Eco Sustentável, onde foi feito o anúncio da parceria, ocorreram apresentações de artistas, pintura de quadro e atividades para o público infantil, como palhaços e oficina de pintura. No local, os visitantes também puderam participar de atividades terapêuticas, como Yoga.

A feira acontece todos os sábados e também é um local de arrecadação de alimentos para a campanha.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela