Campeão, Atlético domina a seleção do Campeonato Baiano

Dono da taça, o Atlético de Alagoinhas dominou também a seleção do Campeonato Baiano, divulgada nesta segunda-feira (11) pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). São seis jogadores do Carcará.

A escalação tem Fábio Lima (Atlético), Railan (Jacuipense), Iran (Atlético), Bremer (Atlético) e Alex Cazumba (Bahia de Feira); Diones (Bahia de Feira), Dionísio (Atlético), Miller (Atlético) e Danilo Rios (Jacuipense); Thiaguinho (Atlético) e Rodallega (Bahia). O técnico é Rodrigo Chagas (Jacuipense). Marailton Jardim (Atlético) é o preparador físico escolhido.

Além de artilheiro com seis gols, Miller foi eleito o craque do Baianão 2022. O lateral direito Railan ganhou o troféu de revelação.

A seleção reflete a predominância dos times do interior, que preencheram as quatro vagas da semifinal. Bahia e Vitória saíram na primeira fase. O Leão não teve ninguém entre os melhores. De consolo, o gol de Luidy no Ba-Vi foi eleito o mais bonito do estadual.

UMA PINTURA! ????



O gol de Luidy Vegas, do @ECVitoria ,foi eleito o mais bonito do campeonato. pic.twitter.com/OsnUPx70mK — Federação Bahiana (@FBFoficial) April 11, 2022