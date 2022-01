Campeão da Copinha, volante Pedro Bicalho entra na mira do Bahia

Um dos destaques do Palmeiras na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o volante Pedro Bicalho pode reforçar o Bahia ao longo da temporada. O tricolor demonstrou interesse no jogador e conversa com o Palmeiras sobre um possível empréstimo. A informação foi noticiada pelo site Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.

Pedro Bicalho tem 20 anos e chamou a atenção do Bahia durante a Copinha. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2022, mas tem acertada a renovação até 2024. Como não possui mais idade para jogar no time sub-20, o time paulista vê com bons olhos um empréstimo para que o atleta ganhe experiência.

Além do Bahia, outros clubes do Brasil estão monitorando o volante. No ano passado, Pedro fez sete jogos no time principal, mas a tendência é de que esse ano ele não tenha espaço no elenco de Abel Ferreira.

Atualmente o elenco do Bahia conta com os volantes Patrick, Rezende, Willian Maranhão e Luizão. Este último, no entanto, não deve permanecer no clube. Recentemente o Bahia se desfez de alguns atletas da posição. Enquanto Edson foi liberado para o futebol da Ucrânia, Lucas Araújo está afastado após discutir com torcedores na Fonte Nova.