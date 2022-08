Campeão mundial de jiu-jítsu, Leandro Lo tem morte cerebral após ser baleado em show

O campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Pereira Nascimento Lo, de 32 anos, foi baleado na cabeça durante uma festa no Clube Sírio, em São Paulo, na madrugada deste domingo (7). Ele foi baleado depois de uma briga durante show do grupo Pixote, que acontecia no local. A advogado do lutador, Ivã Siqueira Junior, disse ao G1 e ao Uol que Lo já teve a morte cerebral confirmada.

O responsável pelo tiro já foi identificado pela polícia. Ele fugiu e está sendo procurado. Segundo o portal Combate.com, que teve acesso ao boletim de ocorrência, o responsável pelo tiro é o policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo. O caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio.

O advogado Ivã Siqueira diz que Lo brigou com o suspeito e o imobilizou, como tentativa de acalmá-lo. Depois de conseguir se afastar, o homem sacou a arma e atirou na cabeça do lutador. Depois, ele teria chutado a vítima caída no chão e fugido. "As testemunhas relatam que ele chacoalhou a garrafa, fez algumas insinuações. Foi quando Leandro o imobilizou e o deixou no chão, pegando a garrafa de volta", contou Ivã ao Uol.

Um amigo do lutador afirmou que o atirador chegou sozinho provocando Lo e os amigos. “Ele chegou, pegou uma garrafa de bebida da nossa mesa. O Lo apenas o imobilizou para acalmar. Ele deu quatro ou cinco passos e atirou”, disse ele, que não quis se identificar, ao G1.

Lo foi levado ao Hospital Municipal Saboya, onde está internado. A Secretaria de Saúde não confirmou o estado de saúde dele, nem se o protocolo para confirmar a morte cerebral foi aberto.

Leandro Lo foi campeão mundial de jiu-jítsu oito vezes - a última esse ano, na categoria meio pesado. A priemira conquista foi dez anos antes, na categoria peso leve. O próprio lutador descreve esses dois títulos como os mais importantes de sua carreira.