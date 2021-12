Campeão, Vitória domina seleção da Copa do Nordeste Sub-20

Campeão da Copa do Nordeste Sub-20, o Vitória dominou a seleção da competição. Ao todo, oito jogadores rubro-negros apareceram entre os melhores do torneio, além do técnico Ricardo Amadeu. O troféu veio no último sábado (18), quando o Leão derrotou o Fluminense-PI por 1x0, em Pituaçu.

Autor do gol do título, o atacante Alisson Santos aparece na listagem ao lado de Cabral, Israel, Kayron, Ronald, Alan Pedro, Ruan Nascimento e Ronaldo Mendes. Também integram a seleção Gabriel Biloca, Samuel e Maurício, trio do Fluminense-PI.