Campeonato Espanhol é suspenso por duas rodadas

O Campeonato Espanhol está suspenso como precaução à pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira (12), a La Liga, organizadora do torneio nacional, anunciou o adiamento ao menos das duas próximas rodadas do torneio por causa dos recentes acontecimentos envolvendo a virose.



Na quarta-feira (11), a Real Federação Espanhola de Futebol havia anunciado o adiamento da decisão da Copa do Rei, marcada para 18 de abril. A Espanha segue, assim, os passos da Itália, que também suspendeu a disputa do seu campeonato nacional.



"Dadas as circunstâncias conhecidas nesta manhã, referentes à quarentena estabelecida no Real Madrid e aos possíveis casos positivos de jogadores de outros clubes, a LaLiga considera que as circunstâncias estão dadas para se continuar com a próxima fase do protocolo de ação contra o Covid-19. Consequentemente, de acordo com as medidas estabelecidas no Real Decreto 664/1997, de 12 de maio, decidimos adiar, pelo menos, as próximas duas rodadas", afirma a liga em comunicado oficial.



Na última terça (10), a liga espanhola havia determinado que as duas próximas rodadas do Campeonato Espanhol seriam disputadas sem a presença de público. Agora, porém, decidiu pela suspensão do torneio, no mesmo momento em que o elenco do Real Madrid foi colocado em quarentena.



Isso ocorreu após um jogador do time de basquete do clube também contrair a doença. Por isso, a equipe de basquete e o time principal de futebol entraram em quarentena. O futebol compartilha a mesma estrutura do basquete. Consequentemente, os jogos do Real no basquete e no futebol foram suspensos.



Agora, La Liga aguardará a evolução do cenário para definir as próximas ações a serem adotadas. "A referida decisão será reavaliada após a conclusão das quarentenas decretadas nos clubes afetados e em outras possíveis situações que possam surgir", conclui a entidade.



DINAMARCA

O Campeonato Dinamarquês está suspenso por ao menos duas semanas por causa da expansão do coronavírus. O pequeno país escandinavo tem 514 casos de pessoas que testaram positivo. "Veremos exatamente o que isso significa para o funcionamento do torneios para as próximas semanas", disse o diretor da liga dinamarquesa, Claus Thomsen, acrescentando que mais informações sobre o que acontecerá com os jogos adiados e o resto da temporada será anunciado posteriormente.