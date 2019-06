Campo Bahia compra resort no sul  do estado

A nova gestão do Costa Brasilis começa no dia 1º de agosto (foto/divulgação)

O Costa Brasilis All Inclusive Resort & Spa, que foi administrado durante 15 anos pelo Grupo Samadhi Hotels, acaba de ser vendido para o seu vizinho, o Campo Bahia Hotel Villas Spa, famoso por ter sido a base de todos os membros da seleção da Alemanha de futebol durante a Copa do Mundo de 2014. A nova gestão do all inclusive, que conta com 122 apartamentos em Santa Cruz Cabrália (BA), será iniciada em 1º de agosto. O valor da transação não foi revelado.

“Fomos pioneiros e visionários por empreender numa região bem pouco conhecida. Levamos desenvolvimento turístico e econômico à vila e torcemos para que o resort permaneça se destacando”, disse a diretora comercial da Samandhi Hotels, Márcia Bitencourt.



Festa

Lanuza e Fernando Rodrigues conhecem de tudo um pouco no mundo, mas optaram por uma celebração mais discreta para comemorar os 15 anos da filha Maria Victória. A festa será no próximo sábado, na bela casa da família, no Horto Florestal, e contará com bufê da chef Flávia Sampaio e convidados de Salvador, João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo e Londres, onde Fernando está morando.

Chuva de arroz

Flávia Braga, filha de Bel Braga e Cesar Marianetti Braga, e Vitor Barros, herdeiro de Maria Angélica Lapa e Fernando Barros, se casaram, sábado passado, na Igreja da Vitória, em Salvador. Em seguida, eles receberam os convidados para festa no Solar Cunha Guedes. Teve show da banda Chiclete com Banana e presença maciça dos amigos e parentes das duas famílias.

Diálogo

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Claudio Tinoco, vai a São Paulo hoje para dialogar com as companhias aéreas sobre voos para a capital baiana. Com a crise da Avianca, Salvador perdeu dezenas de voos diários, o que provocou uma alta substancial no preço das passagens de outras três companhias – Latam, Gol e Azul.

O objetivo das reuniões de Tinoco é aproximar o diálogo com as companhias para que elas possam repor as rotas da Avianca em Salvador. “É um trabalho de abordagem no intuito de estimular as companhias para ampliarem suas operações na capital baiana”, disse Claudio.

Vaquinha

O Circuito SaladeArte criou uma campanha de financiamento para abrir uma nova sala de cinema alternativo em Salvador. O objetivo é arrecadar R$ 200 mil, que serão usados na montagem do espaço. A nova sala será chamada Cine MAM e a previsão é que seja inaugurada no dia

5 de julho, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), na Avenida Contorno.

Rotina

Baiano de Juazeiro, o cantor João Gilberto completou, anteontem, 88 anos. Considerado um dos mestres da Bossa Nova, ele tem hábitos fixos. Segundo Ruy Castro, autor do livro Chega de Saudade, João Gilberto acorda às cinco da tarde, almoça quase meia-noite e janta às sete da manhã. O artista, que vive recluso, odeia alterações em sua rotina.

Entre amigos

O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano abre seu apartamento, depois de amanhã, no Morro do Gato, em Salvador, pelo melhor dos motivos: reunir amigos para uma boa conversa. O jantar, de lugar marcado, será iniciado às 21h.