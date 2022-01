Cancelamento de voos provoca tumulto no aeroporto de Salvador

Os passageiros que viajariam pelo aeroporto de Salvador na manhã deste domingo (16), não conseguiram seguir viagem devido a uma série de voos cancelados, sem aviso prévio, pela companhia aérea Azul. Testemunhas relataram mais de 4h de espera até que algum pronunciamento fosse feito pela companhia aérea.

De acordo com o aplicativo FlighRadar24, ao menos três voos que estavam previstos não decolaram. São dois para Belo Horizonte, ambos pela Azul, e um para Guarulhos, esse da a Latam. Todos saindo de Salvador.

Alguns passageiros que chegaram no aeroporto com o check-in online já realizado e com o voo confirmado só descobriram no local que ele estava cancelado. Além do problema do cancelamento, também houve confusão no atendimento prioritário e no funcionamento do site, que não estava enviando notificação sobre as suspensões.

A assessoria do aeroporto informou que as informações sobre os voos cancelados pela Azul são esclarecidas pela própria companhia e que nenhuma informação sobre os passageiros aguardando respostas sobre os cancelamentos chegou até a assessora do aeroporto.

A assessoria da Azul foi procurada, mas não deu nenhum retorno à reportagem. Os funcionários da empresa também foram procurados no aeroporto, mas não aceitaram falar com a equipe do Correio.

Caso a empresa envie um comunicado explicando a situação, ele será acrescido na matéria.

