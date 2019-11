Câncer de próstata: cinco segundos podem salvar sua vida

Cinco segundos. Esse é o tempo que um médico precisa para rastrear se um paciente tem algum indicativo de câncer de próstata e, consequentemente, salvar uma vida. Por medo, ignorância ou vergonha, milhares de homens fogem do exame de toque retal e colocam suas vidas em risco.

Em 2018, foram registrados 2.691 pacientes internados com câncer de próstata na Bahia, com 1.262 mortes, um índice de 46,8%. Este ano, foram menos pacientes internados com a doença, 1.819, mas o índice de mortes aumentou: 913 óbitos (50,2%).

Não há motivo para pavor, nem para fugir do exame. De acordo com o diretor da Sociedade Brasileira de Urologia da Bahia, Bruno Falcão, o exame é rápido e não oferece risco.

“É um exame simples. A gente faz a anamnese, que é um levantamento do histórico do paciente e faz o exame, que demora no máximo uns cinco segundos. É muito rápido”, conta o médico.

Em seguida, é solicitado um exame de sangue complementar, o PSA (antígeno prostático específico), que ajudará num diagnóstico mais preciso. ”É uma enzima produzida na próstata. O exame vai nos guiar sobre qual é o problema. Porém, ele sozinho não vai identificar que o paciente tem câncer ou corre um risco. Os dois precisam ser feitos”, acrescenta.

O urologista e vice-presidente da SBU, Wagner Coêlho Porto, explica que o exame é fundamental para um diagnóstico precoce. “Esse tipo de câncer é o segundo que mais ocorre em homens acima de 50 anos, perdendo apenas para o de pele. Só este ano, o Inca prevê 68 mil novos casos - destes, cerca de 13 mil devem morrer. O maior problema dessa doença é que não existe prevenção, apenas diagnóstico precoce, que é fundamental”, conta.

Segundo o especialista, são três os tipos de câncer de próstata: pouco agressivo, agressividade média e muito agressivo. Se descobertos no início, a chance de cura é de 90%. No caso dos dois mais agressivos, quando o diagnóstico não é feito logo, o tratamento é paliativo. “Tratamos os sintomas, amenizamos a dor, mas não tem cura. Isso não significa que o paciente vai morrer. É possível, com tratamento e acompanhamento médico, conviver com o câncer”.

Muitas vezes a doença não apresenta nenhum sintoma, mas é possível que o paciente sinta, em alguns casos, dificuldade de urinar, demora em começar e terminar de urinar, sangue no xixi, diminuição do jato de urina, necessidade de ir ao banheiro mais vezes durante o dia ou à noite.

Já em relação ao tratamento, existem diversos deles para o câncer de próstata, como cirurgia, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia ou até mesmo uma observação vigilante. O método varia de acordo com cada paciente e deve ser decidido entre médico e paciente.

Diferentemente das mulheres, que fazem revisão anual com o ginecologista a partir da primeira menstruação, os homens têm outra indicação médica. Devem consultar um urologista na puberdade para uma avaliação clínica e, depois, a partir dos 50 anos, devem frequentar o especialista de forma anual. A consulta só precisa acontecer todos os anos de forma antecipada para quem forma os chamados grupo de risco, que inclui pacientes negros, obesos e com histórico familiar de câncer de próstata.

“É importante fazer uma consulta inicial na puberdade para avaliar se está tudo bem e tirar dúvidas sobre sexualidade, por exemplo. Depois, o paciente só retorna se tiver alguma queixa ou quando chegar aos 50 anos, quando a consulta passa a ser anual. Pedimos que algumas pessoas iniciam esse processo aos 45, como negros e obesos, já que estudos comprovam que eles têm maior tendência a ter o problema”, explica Bruno Falcão.

Não há uma explicação clínica clara que diga o porquê de negros sofrerem mais com o problema, mas, segundo especialistas, o câncer afeta esse grupo em até 10% mais que as demais etnias. Já nos obesos, o alto índice da doença tem ligação com os níveis de colesterol no sangue, que no caso dos obesos tende a ser mais alto.

Neste mês, a campanha Novembro Azul oferece diversos exames e consultas gratuitos. Confira:

SALVADOR

Durante todo o mês de novembro, o Hospital Municipal de Salvador oferece 850 vagas para consultas com urologista, além de 1.000 senhas para exames de ultrassonografias da próstata, bolsa escrotal e do aparelho urinário. Os interessados devem procurar qualquer uma das 140 unidades básicas de saúde do município (lista disponível aqui) e realizar os agendamentos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Já a Sociedade Brasileira de Urologia seccional Bahia (SBU-BA) promoverá, no sábado (23), um mutirão de biópsia de próstata no Cican, na Avenida Vasco da Gama.

ILHÉUS

O sul baiano também promoverá mutirões para diagnosticar precocemente o câncer de próstata. No município, as 43 unidades básicas de saúde promoverão durante todo o mês de novembro exames gratuitos. Além disso, o município fará o encaminhamento de pacientes para tratamento. O agendamento acontece das 8h às 17h, de segunda a sexta.

VITÓRIA DA CONQUISTA

A Secretaria Municipal de Saúde realizará ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata nas 23 unidades de atenção básica da zona urbana e rural. A programação começou nesta quinta-feira e segue até 30 de novembro, das 8h às 12h, com serviços de solicitação ou coleta de sangue para exame de PSA, consultas, palestras, rodas de conversa sobre saúde do homem, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, teste rápido diagnóstico para HIV, Sífilis e Hepatites, consultas odontológicas e aplicação típica de flúor. Haverá ainda atividades físicas, ações estéticas de barbearia, apresentações teatrais com o intuito da educação em saúde e sorteio de brindes. A programação completa está disponível aqui.

LAURO DE FREITAS

Durante todo o mês de novembro, as Unidades de Saúde da Família (USF), em Lauro de Freitas, ampliarão o horário de funcionamento para atender trabalhadores que têm dificuldade em comparecer às consultas. Em dias específicos, o horário será até às 20h, com exames e palestras de orientação, integrando a programação da Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta semana, haverá ações na quinta-feira (21), no Chafariz; sexta-feira (22) no Tarumã; segunda-feira (25) no Noel Alves, em Portão; terça (26) em Vida Nova; e quinta (28) no Parque São Paulo, em Itinga. Além disso, as USFs em Areia Branca, Irmã Dulce em Portão e São Judas Tadeu na Itinga abrirão no sábado (23), das 8h às 14h. O mesmo acontecerá no dia 30, na unidade de Vila Nova, também em Portão. A expectativa é atender cerca de 1.500 homens.

FÓRUM NORTE-NORDESTE DE SAÚDE DO HOMEM

Salvador receberá na sexta-feira (22) o VI Fórum Norte-Nordeste de Saúde do Homem no Brasil. Das 13h às 18h, o público poderá acompanhar gratuitamente profissionais falando sobre câncer de pênis, de próstata, infertilidade, andropausa, entre outros temas. O evento será na Unijorge Paralela. As inscrições e mais informações podem ser adquiridas no e-mail contato.forumhomem@gmail.com.