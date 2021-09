Candeias: mulher faz armadilha e homem que ameaçava expor nudes dela é preso

Um homem foi preso em flagrante após fazer chantagens a uma mulher. O criminoso tinha fotos da vítima e ameaçava que divulgaria tudo nas redes sociais caso ela não obedecesse às exigências dele.

Cansada das ameaças, a vítima procurou a 10ª Companhia Independente da PM (CIPM/Candeias) na noite de sábado (11), por volta das 21h30. Ela contou aos policiais que perdeu seu celular há dois anos e, desde então, vinha recebendo mensagens e ligações frequentes de um homem desconhecido que ameaçava expor imagens íntimas caso ela não cedesse às exigências sexuais dele.

Decidida a dar um ponto final na história, a mulher marcou um encontro com o acusado numa praça e chamou a polícia. Uma viatura ficou escondida e esperou a aproximação do suspeito em ponto estratégico. Quando o homem obrigou a vítima a seguir com ele e tentou pegar ela à força pelos braços, os PMs apareceram e deram voz de prisão. Com o acusado foi apreendido um celular com fotos e mensagens íntimas.

Segundo a Polícia Civil, ele foi levado para a 20ª delegacia. A vítima prestou depoimento na unidade, que instaurou inquérito para apurar o caso e autuou o suspeito em flagrante por extorsão.