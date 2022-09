Candidata bolsonarista ameaça governador em vídeo: 'Eu tenho arma'

A candidata a deputada estadual Valdete Miranda (PL) utilizou as redes sociais para fazer ameaças ao governador Rui Costa, nesta segunda-feira (12). O gestor passou com o candidato ao governo, Jerônimo Rodrigues, pelo município de Cristópolis no domingo (11). Segundo Valdete, que é apoiadora de Jair Bolsonaro, ela se sentiu ameaçada após a carreata passar em frente ao seu comitê de campanha.

“Fica sabendo, não estou te ameaçando, estou afirmando que tenho arma e porte de arma. Vem de novo, governador, na porta do meu comitê. E não é só o senhor, tem esse tal de Jerônimo também. Vão procurar o que fazer, me respeita. Sai fora do meu comitê”, declarou no vídeo postado em seu perfil no Instagram

Ela diz que no município, que fica no Extremo Oeste Baiano, as concentrações sempre ocorrem em frente à Prefeitura. Dessa vez, aconteceram em frente ao comitê. "Eu sou mulher e não tenho medo do senhor", afirmou.

Procurada, a assessoria de Rui Costa não se pronunciou sobre as ameaças.