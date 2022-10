Candidata Vera Lucia vota no bairro do Ipiranga, em São Paulo

A candidata do PSTU à Presidência da República, Vera Lucia, votou na manhã de hoje (2) em São Paulo, na PUC do bairro do Ipiranga. A candidata aproveitou a oportunidade para fazer um balanço de sua campanha e agradecer a seus militantes.

“Fizemos uma campanha bonita, nas ruas, nas portas das fábricas, nos canteiros de obras, nos bairros populares, nos quilombos e territórios indígenas, nas escolas e nas universidades, apresentando uma alternativa independente, revolucionária e socialista, com um programa que aponta medidas concretas aos problemas mais sentidos pela nossa classe”, disse a candidata do PSTU.

Ela falou sobre as dificuldades de fazer uma campanha de enfrentamento a candidatos financiados por bilionários ou contra projetos de conciliação de classes. “Só um programa, que enfrente os super-ricos, de forma independente, poderá acabar com a fome, o desemprego, a vergonhosa desigualdade social e conquistar soberania para o país”, argumentou em meio a agradecimentos à militância de seu partido, “que fez essa campanha com a garra e coragem de quem sonha e luta por um Brasil justo e igualitário”.

“Quero agradecer a cada voto que receberemos no dia de hoje. Pois cada voto é um tijolo na construção de uma alternativa socialista e revolucionária para o Brasil. Cada voto é um passo adiante na derrota, para valer, da ultradireita e, também, das mazelas que, há 500 anos, nos condenam a uma vida sob a exploração e a opressão”, completou.