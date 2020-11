Candidato a prefeito, Rodrigo Pereira vota no Colégio São Bento

O candidato Rodrigo Pereira (PCO) compareceu ao Colégio São Bento, no Centro. A votação ocorreu de forma breve, por volta das 11h.

Na véspera do pleito, Rodrigo fez uma atividade porta-em-porta em São Caetano e finalizou a campanha no Centro Cultural Benjamim Péret, sede estadual do Partido da Causa Operária,no centro de Salvador.

Ele acompanhará a apuração em casa, na companhia dos familiares.

