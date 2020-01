Candidato diz ter sido aprovado no Sisu em curso que não escolheu

Foto: Acervo pessoal

Inscrito para uma vaga regular para a graduação de Engenharia da Computação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e na Universidade Federal do Ceará (UFC), ambos em Fortaleza, o estudante Lucas Alexsandro diz ter sido aprovado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em um curso que não escolheu, a 150 km de distância de onde mora. As informações são do portal G1.

Ele acabou sendo aprovado para Engenharia de Aquicultura no campus do IFCE em Aracati, no interior do Ceará. O candidato afirma que não selecionou o curso.

Todo candidato inscrito no Sisu escolhe dois cursos no qual deseja ingressar. Caso não obtenha pontuação suficiente para a aprovação na opção preferencial, ele tem a chance de ser classificado na segunda escolha.

Lucas Alexsandro garante que sempre manteve Engenharia de Computação no IFCE como a primeira opção de curso e o mesmo curso na UFC como segunda opção.

A aprovação em Engenharia da Aquicultura, curso que o estudante não optou, apareceu como sendo aprovação da primeira escolha.

Durante o período de inscrição, o candidato afirma que fez poucas modificações na seleção dos cursos. "Eu fiz alguns testes para ver a nota em outros cursos, mas somente na segunda opção e nunca na primeira", contou ao G1.

Caso o curso não tivesse sido trocado, o estudante estaria apto a ingressar na graduação escolhida. "Eu tinha nota para passar em Engenharia de Computação no IFCE. Tirei 879,54, maior que a nota mínima", observou, temendo que não possa ingressar no curso que deseja.

O erro comprometeu ainda a possibilidade de Lucas utilizar a segunda opção de curso. Como ele passou na primeira opção, que não escolheu, não conseguiu ser selecionado para a segunda opção, mesmo com nota suficiente. A família já registrou reclamação para tentar resolver o problema.

O Ministério da Educação (MEC) ainda não se posicionou sobre o caso.

Durante a manhã desta quarta-feira (29), estudantes de todo o país encontraram dificuldades na inscrição do Sisu, desta vez relacionadas à lista de espera.

Candidatos que deixaram a segunda opção de curso em branco, não conseguiram indicar interesse na lista de espera da primeira opção.

Os resultados do Sisu foram liberados no começo da noite dessa terça (28).

‘Não é 100% confiável’

Ao jornal Folha de S.Paulo, funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela aplicação do Enem, e do Ministério da Educação (MEC) afirmaram que não é possível ter 100% de confiança nos resultados do Enem 2019.

De acordo com a publicação, após identificar erros nas notas do exame, o Inep refez a conferência dos desempenhos dos participantes, mas não recalculou os parâmetros dos itens usados nas provas. O cálculo levaria mais tempo para ser concluído, mas traria maior segurança para os resultados.

No entanto, o governo Bolsonaro preferiu abrir mão dessa análise para dar uma resposta rápida aos erros e manter o cronograma do Sisu.

Técnicos ouvidos pela Folha avaliaram que o recálculo dos parâmetros poderia reduzir o erro padrão do exame e indicar variações nas notas.

A mudança pode ser pequena, mas suficiente para alterar, por exemplo, a lista de aprovados em cursos concorridos.

Ainda de acordo com o jornal, os técnicos afirmaram que o recálculo só será feito caso haja determinação da Justiça.