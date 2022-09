'Candidato Padre' e 'padre de festa junina': confira os principais memes do debate na Globo

Como já é de costume, poucos dias antes das eleições, a Globo é a última emissora a fazer o debate entre os presidenciáveis. Nesta quinta-feira (29), os internautas mais uma vez acompanharam o debate com muitos comentáros e memes nas redes sociais.

O destaque maior foi para o Padre Kelmon (PTB). O embate entre o baiano e a candidata Soraya Thronicke (União Brasil) movimentou completamente o Twitter, principalmente após a advogada não ter acertado o nome correto do candidato. "Kelson! Kelvin? Candidato Padre!", disse.

Em outro momento, Soraya soltou que o padre, na verdade, seria fajuto e que não passava de "padre de festa junina", causando uma enxurrada de memes nas redes sociais.

Além de Soraya, outros memes marcaram a noite do debate, como o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perguntando se Ciro Gomes (PDT) estava nervoso com a conversa. E, ao longo de 3h20 de debate, o mediador William Bonner não escapou dos memes. Por diversas vezes, internautas acreditaram que o jornalista estava perdendo a paciência com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Por fim, vídeos e fotos de memes com Ciro sobre Paris e Simone Tebet parecida com vilão de Homem Aranha.

Confira abaixo: