Candidatos ao Governo do Estado participam de debate na TV Bahia

A TV Bahia realiza nesta terça-feira (27) o último debate para o governo do estado. Foram convidados os candidatos ACM Neto (União Brasil), Jerônimo (PT), João Roma (PL) e Kleber Rosa (PSOL), todos de partidos ou coligações com cinco ou mais representantes no Congresso Nacional. Por conta disso, Giovani Damico (PCB) e Marcelo Millet (PCO) não foram convidados.

Pela primeira vez, o debate da TV Bahia será mediado por uma mulher, a jornalista da TV Globo Graziela Azevedo. A posição de cada candidato no estúdio e a ordem das perguntas e das considerações finais foram definidas previamente em sorteio realizado na presença de representantes de todos os candidatos.

"É um momento especial, em que os candidatos fazem perguntas entre si, explorando os temas mais relevantes e instigantes da campanha", afirma Eurico Meira da Costa, diretor de conteúdo da Rede Bahia.

Graziela Azevedo será a primeira mulher a mediar um debate da TV Bahia (Foto: Divulgação)

O debate terá cerca de duas horas e será dividido em blocos com perguntas sobre temas livres e com questões sobre temas determinados, que serão sorteados ao vivo. Em todos os blocos, os candidatos terão direito à réplica e à tréplica. Ao final, os candidatos vão fazer as últimas considerações.