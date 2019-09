Candidatos já podem conferir gabarito do Encceja

Na tarde desta terça-feira, 3 de setembro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou em seu portal os gabaritos oficiais da edição de 2019 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). O resultado final, incluindo a nota da redação, está previsto para ser divulgado em dezembro.

Essa edição teve recorde de participantes: 1.185.945 estudantes, aumento de 45% em comparação com 2018. A prova foi aplicada em 25 de agosto, em 613 municípios brasileiros e ainda trouxe uma novidade. O caderno de provas teve folha destacável para anotar as respostas.

As secretarias estaduais de educação são responsáveis por emitir os certificados de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Se o participante não atingir a pontuação mínima em alguma área de conhecimento, pode requerer a Declaração Parcial de Proficiência, sempre junto aos certificadores.

Encceja Exterior

Para quem vai fazer o Encceja Exterior, é o caso dos brasileiros residentes em outros países, o Inep disponibilizou os locais de prova. Eles podem ser conhecidos por meio do cartão de confirmação de inscrição, que pode ser acessado pela página do candidato. O exame será aplicado em 18 cidades de 12 países.