Candomblecista, Anitta defende Xanddy em acusação de intolerância religiosa

Foto: Reprodução

Adepta do candomblé, a cantora Anitta se posicionou na polêmica da suposta intolerância religosa cometida por Xanddy, do Harmonia do Samba. Recentemente, a atriz Luana Xavier, neta de Chica Xavier, criticou o pagodeiro por ter, supostamente, suprimido de propósito o verso "do canto do Candomblé" na música "Raiz de Todo Bem", sucesso na voz de Saulo.

"Amigo, querido, internet hoje em dia tá fácil não. Todo mundo sabe que sou do batuque e tá lá Xanddão cantando na minha casa todo ano. Deu esse abraço gostoso aí em meu guia do candomblé e a festa seguiu com gente de todo tipo. Tinha amigo da igreja, do axé, família da mamãe católica", disse a funkeira.

Ela comentou ainda que enquanto escrevia a defesa para Xanddy, estava escutando, por coincidência, a música 'Me ajude a melhorar', de Eli Soares.

"É uma das minhas músicas favoritas, principalmente quando quero rezar. Povo tem é que parar de criar problema com tudo e cuidar da natureza que seguem destruindo enquanto pregam na internet. Quando acabar a natureza não vai ter oxigênio nem para cristão nem para católico nem umbanda nem candomblé nem mais nada", completou a cantora em uma publicação de Xanddy.

Nela, o líder do Harmonia se defendia do ataque. "Fui acusado de ser intolerante religioso e exposto na internet, onde pessoas que não me conhecem intimamente, estão, infelizmente, reduzindo o meu caráter de forma irresponsável e tóxica. Eu respeito e amo o ser humano, seja ele católico, espírita, umbandista, candomblecista, judeus, budistas, evangélico. Acima de tudo, procuro respeitar a história, particularidade e trajetória de todos, aprendendo a cada dia", afirmou.