Cantinho do Desabafo: Estação de Metrô Rodoviária terá ação gratuita de escuta

Uma ação especial de escuta e acolhimento emocional será promovida para clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas nesta terça-feira (6). O Cantinho do Desabafo vai acontecer gratuitamente das 16h às 19h na Estação de Metrô Rodoviária e o atendimento será feito por voluntários do Instituto Help, parceiro da ação.



A iniciativa integra o programa Caminhos para a Saúde, com foco em Saúde Mental. No local, também serão distribuídas até 5 mil cartas com mensagens de apoio e incentivo.

“A CCR Metrô busca promover iniciativas que vão muito além da mobilidade urbana, em especial ações de cuidado, bem estar e acolhimento para todos os nossos clientes. E neste mês em que celebramos o Setembro Amarelo, vamos promover também apoio e atenção para o cuidado a saúde mental”, revela Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.