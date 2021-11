Cantor baiano Menor Nico, de 15 anos, é alvo de racismo: 'É pesado de ler'

O cantor e digital influencer baiano Menor Nico, famoso por músicas como "Amor ou Litrão", tem sido alvo constante de racismo nas redes sociais. Na segunda-feira (29), o adolescente de 15 anos compartilhou algumas mensagens com insultos raciais, que recebeu.

O adolescente mora na zona rural de Antônio Cardoso, cidade a 150 quilômetros de Salvador, tem 5,1 milhões de seguidores nas redes sociais.

Na publicação em que denunciou o racismo, Menor Nico desabafou sobre ser agredido mesmo sendo apenas um adolescente.

"Eu sempre gosto compartilhar om vocês a minha alegria, a minha diversão, mas é muito ruim ler esses comentários, meu povo. Eu nem queria postar isso com vocês, porque aqui vocês vão me ver sorrindo! Eu só tenho 15 anos e as vezes é pesado ler esses comentários. A todos vocês que estão comigo, vocês me motivam a cada dia mais", escreveu ele.

Entre as ofensas racistas que recebeu, várias pessoas chamaram o adolescente de "macaco". Depois de compartilhar com os seguidores as mensagens, o garoto ganhou o apoio de vários artistas, entre eles Carla Perez.

"Meu amor, você é amado por todos nós. Essas pessoas maldosas são dignas de pena", escreveu ela.