Cantor baiano Ton Dantas se apresenta em Paris

O cantor baiano Ton Dantas se apresenta na 19ª edição da Lavage de la Madeleine, em Paris. O evento acontecerá das 17h às 23h, e o show do artista - que este ano é atração principal - está programado para às 20h, deste domingo (13). A tradicional lavagem seguirá todas as orientações das autoridades sanitárias exigidas em tempos de pandemia do novo coronavírus - uso de máscara, do álcool 70% e local aberto e arejado.

Ton Dantas (Foto: Divulgação)

“Uma alegria cantar a Bahia aqui na Europa. Amo minha terra, nossa música e cultura. Estou preparando um lindo show”, disse Ton Dantas, que nasceu em Itabuna. Ainda se apresentam no evento o cantor, compositor e criador da lavagem, Robertinho Chaves, Mister JC e DJ Manuela, entre outros.

