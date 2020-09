Cantor Fernando, da dupla com Sorocaba, sofre acidente de carro em SP

O cantor sertanejo Fernando, da dupla com Sorocaba, sofreu um acidente de carro na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (22).

Segundo o G1, cantor foi hospitalizado em um hospital particular de Jundiaí (SP). A assessoria da dupla informou que o Fernando perdeu o controle do veículo devido à chuva forte.

"Na manhã desta terça-feira (22/09), o cantor Fernando Zor teve um incidente com o carro na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, quando retornava para um compromisso pessoal na capital. No percurso, Fernando perdeu o controle do veículo devido à chuva forte. O cantor foi hospitalizado em Jundiaí, apenas para check up, mas já esta em casa e passa bem", informou a equipe da dupla.