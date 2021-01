Cantor Genival Lacerda morre aos 89 anos vítima do coronavírus

Mais um importante artista brasileiro morreu por conta da covid-19. O cantor Genival Lacerda morreu, aos 89 anos, na manhã desta quinta-feira (7). Ele estava internado na UTI desde o dia 30 de novembro e, segundo recentes comunicados da assessoria de imprensa dele, seu estado era grave e ele respirava com a ajuda de aparelhos.

A informação da morte foi compartilhada pelo filho do cantor, Genival Lacerda Filho, em breve mensagem no Instagram. "Painho faleceu", disse em seus stories.

"O quadro de saúde de Genival Lacerda continua grave, com pneumonia severa, ainda sem apresentar melhoras. A pressão arterial está controlada e os rins funcionando bem.", dizia o boletim divulgado no último domingo (20).

No dia 8 de dezembro Genival teve a pressão arterial e as taxas normalizadas, além de cessão da febre. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, com a boa nova ele teve inclusive redução na sedação.

Internação

No último 30 de novembro, Genival Lacerda foi internado na UTI após testar positivo para a covid-19. Em meados de maio, o cantor já tinha passado pelo hospital e sido internado após sofrer um AVC. Segundo o Jornal do Comércio, o cantor paraibano estava em casa quando passou mal.