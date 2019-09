Cantor Henrique, da dupla com Juliano, se justifica após atirar em touro

Durante a ExpoPalmas, realizada no último dia 19 no Tocantins, o cantor Henrique, da dupla Henrique & Juliano, se viu envolvido em uma grande polêmica por conta de um dos touros de sua fazenda. Após uma briga entre os animais no curral da exposição agropecuária, um deles fugiu, e o artista tomou a atitude de sacrificá-lo para, segundo ele, salvar vidas.

"Alguns dos nossos animais, touros reprodutores da minha fazenda estavam sendo expostos e comercializados nessa feira. Foi mandado 20 touros. Houve uma briga entre eles, o curral não suportou e um deles fugiu", explicou o cantor em entrevista para o blogueiro Leo Dias.

O cantor disse ainda que foi montada uma operação para resgatar o animal, porque ele oferecia risco à vida. "O touro fugiu em direção à rodovia. O local onde aconteceu o evento fica entre duas rodovias muito movimentadas em Palmas. A gente fez de tudo para que esses animais não invadissem a pista para preservar a vida de todo mundo que trafegava ali. A gente tentou capturá-lo, só que não conseguimos. Posteriormente ele invadiu uma propriedade privada, onde tinha um senhor, uma senhora, onde tinha criança ali", narra.

Henrique conta que não houve como salvar o touro e justificou o sacrifício. "Infelizmente, o nosso animal teve que ser sacrificado até para preservar a vida de todo mundo e para amenizar o sofrimento do touro, que já estava ferido pela briga no curral e pela fuga no parque.", diz ele, que garante que foram tomados todos os cuidados para evitar o sofrimento do animal.

"O sacrifício, a eutanásia foi feita como orienta o guia de boas práticas em eutanásia animal feito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária para não causar qualquer tipo de dor ou sofrimento ao animal", explica.

O cantor diz ainda que não infringiu qualquer lei. "Foi uma ação totalmente legítima. Possuo o porte federal de arma de fogo. Comuniquei os fatos à autoridade assim que pude. Era necessário proteger a vida de outras pessoas, de pessoas inocentes e era necessário cessar o sofrimento do animal também", reforça Henrique.