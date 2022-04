O cantor Juliano, da dupla com Henrique, irá se casar com a empresária Mohana do Couto, no dia 25 de abril, em Trancoso, no sul da Bahia.

A festa, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, reunirá cerca de 400 convidados em uma residência na Praia dos Nativos, construída numa grade área de 40mil m².

Matheus & Kauan já confirmaram presença e devem cantar durante a comemoração, que contará com buffet assinado pelo restaurante Cacau. Juliano e Mohana estão juntos há mais de 13 anos.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia