Cantor Kevi Jonny tranquiliza fãs após acidente em ônibus

O cantor Kevi Jonny tranquilizou os fãs depois do acidente sofrido na sexta-feira (11), na BR-242, no oeste da Bahia. Nas redes sociais, o artista relatou estar abalado, mas garantiu que o "pior já passou". O ônibus do cantor tombou próximo da cidade de Cristópolis.

"Tivemos um livramento de Deus que eu só tenho a agradecer por ter nos livrado de algo pior. Não perdemos ninguém graças a Deus. Infelizmente alguns da nossa equipe tiveram ferimentos, mas que já estão sendo cuidados aqui no hospital", escreveu em um story.

A influenciadora Sthe Matos,namorada do cantor, também estava no ônibus. Em suas redes sociais, a digital influencer não se pronunciou sobre o acidente, mas sua equipe informou que, em breve, ela falará do assunto.