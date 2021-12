Cantor Maurílio morre aos 28 anos em hospital de Goiânia

O cantor Maurílio, que fazia dupla com Luiza, morreu na tarde desta quarta-feira (29), aos 28 anos, em um hospital de Goiânia. Ele estava internado com um tromboembolismo pulmonar. Um boletim médico divulgado hoje havia informado uma piora no estado de saúde do sertanejo.

Maurílio estava hospitalizado desde a madrugada do dia 15 de dezembro. Ele passou mal enquanto gravava o DVD de outra dupla sertaneja. Luiza o socorreu, ao lado do produtor da dupla.

Ele sofreu três paradas cardíacas e precisou ser sedado e internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A tromboembolia pulmonar é a obstrução dos vasos da artéria pulmonar, causando um coágulo que pode ir para outras partes do corpo, bloqueando o fluxo sanguíneo. Depois do episódio, Maurílio teve uma lesão renal e precisou de hemodiálise. A sedação foi retirada no dia 17, para que os médicos avaliassem o quadro neurológico. Desde então ele teve momentos de melhora e de piora.

Maurílio Ribeiro nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), cantam juntos 2016, quando se conheceram através de uma amiga em comum. A dupla canta o sucesso "S de Saudade", que tem participação de Zé Neto e Cristiano.