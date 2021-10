Cantor Miller faz maratona de shows na reta final de outubro

O cantor e compositor Miller, ex-vocalista da Banda Paparicco, segue com a maratona de shows do mês de outubro a partir desta sexta-feira (22). Abrindo o ciclo, o artista se apresenta no Sextinha do Altas, no Altas Horas Petiscaria e Music Bar, a partir das 20h.

Depois, no domingo (24), Miller se apresenta em uma festa particular em Jacuípe no começo da tarde, antes de comandar mais uma edição do domingueira no D+ Bar e Restaurante no final de linha do Garcia, que terá Noelson fazendo o show de abertura e, durante o show principal, Miller irá contar com a participação de Katulê.

"Esse projeto começou no começo deste mês. Tenho a honra de ter participado da estreia e toda sexta-feira nós temos esse encontro marcado na Petiscaria Altas Horas, na via de Acesso à Vilas do Atlântico", declarou Miller.

Na segunda-feira (25), será a vez de levar muito Samba, Axé e Pagode para o espaço Irmãs de Valdir, localizado na Avenida Vasco da Gama a partir de 19h a convite de Beto Jamaica durante a apresentação do Movimento do Beto.