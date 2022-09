Cantor Post Malone dá gorjeta de R$ 2,6 mil a barbeiro baiano

O cantor Post Malone foi um dos artistas mais esperados no último sábado (3), no Rock in Rio. Antes de pisar no palco Mundo, o artista cortou o cabelo com um barbeiro que está trabalhando nos bastidores do festival. O profissional, baiano, natural de Vitória da Conquista, recebeu o artista e publicou o trabalho nas redes sociais.

O que ele não contava era que, ao final do corte, iria receber US$ 500, na cotação atual, cerca de R$ 2,6 mil. Durante o corte, Post pediu para fumar e perguntou ao Baiano Barber se iria incomodar. Como agradecimento, a gorjeta 'gorda' foi compartilhada no Instagram.

"Vocês estavam ansiosos né ?? Eu também estava!!! ZEREIIII A P**** DO ROCK IN RIO !!!!!! Respeita o mlk que saiu lá de Vitória da Conquista -Ba, sem nada e sem ngm !!!! Deus me prometeu, e ele está cumprindo!!!!!! Acredite, só vai!", escreveu.

Em outro momento, o barbeiro ressaltou a experiência que teve com o artista internacional, que demonstrou ser uma pessoa bastante humilde e que respeita o próximo:

"Humilde e simpático, Post malone me pediu permissão para fumar enquanto era atendido, perguntou se eu não me incomodava, no final do atendimento me deixou uma baita gratificação no valor de 500 dólares (2,600 R$). Obrigado @postmalone e todos os fãs dele espalhados pelo mundo, pelo carinho que tenho recebido!!!! Não fazia ideia do quanto esse cara é amado pelo mundo inteiro, tenho recebido mensagens e comentários de fãs de vários lugares!!! Muito obrigado".