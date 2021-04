Cantor Tierry passa por cirurgia no nariz: ‘Parecendo que tomei uma surra’

O cantor baiano Tierry passou por uma cirurgia plástica no nariz para corrigir um desvio de septo. O procedimento foi feito neste sábado (10) em uma clínica de Belo Horizonte, terra natal da namorada dele, a também cantora Gabi Martins.

“Gnt [gente] minha cirurgia deu tudo certo! Agora é só repousar. (...) Cirurgia de nariz é punk! Parecendo que tomei uma surra”, confidenciou o artista, em postagens no Twitter.

A rinoplastia do ‘Pai das Crianças’ e autor do hit ‘Rita’ ocorre semanas após Tierry passar por um transplante microfolicular para ficar com mais cabelos.