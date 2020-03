Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre ameaças de divulgação de vídeo íntimo

Foto: Reprodução

O sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, vem sofrendo ameaças de chantagistas que garantem ter um vídeo íntimo dele com sua esposa, Natália Toscano. O grupo de criminosos tentam intimidar o casal há três anos, garantindo que, caso não haja o pagamento, as cenas serão postadas na internet.

Segundo o Metrópoles, na primeira vez que foi procurado pelos chantagistas, o cantor cedeu ao pedido dos criminosos para proteger a imagem da esposa, que estava grávida. O casal está esperando o segundo filho, o que pode ter motivado o retorno das ameaças.

“Infelizmente, os esforços empreendidos na ocasião não foram suficientes e há menos de um mês o autor do vídeo retomou as ameaças, talvez aproveitando-se do momento da segunda gestação”, disse Zé Neto ao Metrópóles.

Nesta ocasião, as ameaças estão sendo acompanhadas de argumentos que a mídia teria interesse no conteúdo do vídeo. “Tenho certeza que nenhum veículo de comunicação, por ética e respeito, publicaria estas imagens, por isso achei que seria o momento de dar um basta”, afirmou o cantor sertanejo.

Segundo a assessoria do cantor, a pessoa que ameaça o casal ainda diz que quer divulgar uma traição, afirmando que a mulher do vídeo não seria Natália Toscano.

A assessoria não soube responder se alguma medida judicial está sendo tomada ou se o casal é próximo do autor do vídeo. Zé Neto pediu que mantenha o respeito e bom senso com a situação.