Cantora e influencer Aline do Borel é achada morta com sinais de tiros no Rio

A cantora e influencer Aline do Borel, de 28 anos, foi morta a tiros na quinta-feira (12) na cidade de Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, confirmou a Polícia Civil.

O corpo dela foi achado na Rua Doutor Leal, na Praia do Dentinho. Segundo a Polícia Militar, foram identificadas duas marcas de tiro no corpo dela. A área foi isolada para perícia.

A 118ª Delegacia vai conduzir a investigação, mas a Polícia Civil ainda não informou qual a linha principal da apuração até agora.

Fama na internet

Aline ficou conhecida depois que passou a publicar vídeos cantando músicas próprias e também fazendo covers de artistas como Sandy e Júnior. Entre as músicas dela, as mais famosas eram "É Cansativa a Vida do Crente" e "Vacilei Pô, Tô Ciente!".

A partir dos vídeos, vários memes surgiram com o rosto de Aline. Ela mantinha uma conta no Instagram, onde era seguida por famosos como Maisa Silva e Linn da Quebrada.

Em 2019, ela chegou a participar Programa da Maísa" (SBT) e posou com a apresentadora no Instagram.

Descanse em paz, Aline do Borel. ❤️ pic.twitter.com/0J15yhUZBI — PEDRAO (@Itspedrito) April 22, 2022

Ela se afastou das redes sociais em 2019, quando uma nota foi divulgada informando que Aline enfrentava uma depressão e estava em tratamento psiquiátrico. Ela havia sofrido uma recaída e, por isso, iria ficar afastada por tempo indeterminado, anunciou a família.