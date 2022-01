Cantora Linn da Quebrada estará no Camarote do BBB

Linn da Quebrada, 31 anos, é mais um nome confirmado entre os famosos no grupo Camarote do Big Brother Brasil 22. Com dois álbuns lançados, prêmios, séries de TV e um programa no Canal Brasil para chamar de seu, Linn não para.

No início de 2022, compartilhou nas redes sociais a inclusão do nome social na documentação e passou a assinar Lina Pereira dos Santos, um marco na sua vida e inspiração para outras tantas como ela, considerada um ícone pela comunidade LGBTQIA+ do Brasil.

“Eu ainda sou uma exceção. A grande maioria das travestis não tem a possibilidade de trabalhar, atuar e ter dignidade na sociedade. Pode parecer, às vezes, até clichê, mas é preciso que a gente olhe para si e se pergunte: Quantas pessoas travestis e pessoas trans vocês conhecem? Quantas travestis e pessoas trans vocês convivem? Com quantas vocês trabalham? Quantas fazem parte do seu ciclo familiar? Quantas travestis vocês amam, gostam e admiram?”, reflete.

Nascida em São Paulo, ela foi criada em Votuporanga até os 12 anos pela tia, dentro da religião Testemunha de Jeová. “Tive uma educação religiosa muito ortodoxa, mas também muito maravilhosa. Muito do que desenvolvi na oralidade e na fala aprendi na igreja”, conta.

Expulsa da congregação quando começou a entender mais sobre a sua sexualidade, encontrou na arte a sua forma de reconectar. Começou a trabalhar em um salão de beleza, voltou para São Paulo, foi performer, descobriu a música e se encontrou. Um câncer aos 23 anos mudou sua forma de se perceber.

“Passei pelo processo de quimioterapia e perdi os cabelos, mas foi o momento em que eu mais me aproximei de mim mesma. Adoecida, dentro de casa, eu deixava de ser interessante aos outros olhos”.

Ela se define como artista multimídia. “Agitadora cultural, cantora, atriz, apresentadora e mais umas coisinhas”, declara. E está confiante que será vencedora do Big Brother: “Estou indo para ganhar mesmo, sinto que é possível. Ouço o Tadeu falando o discurso final. Mas até ganhar tem uma trajetória... Será a experiencia mais icônica da minha vida. Vou me dar muito bem nas provas. Eu gosto de disputar.”