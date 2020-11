Cantora Maria Rita é a convidada da live Segundou

Os milhões de CD’s e DVD’s vendidos em todos os continentes, 8 Grammys Latinos e sua incontestável trajetória até aqui fazem com que Maria Rita seja considerada pela mídia especializada uma das maiores representantes da música brasileira de sua geração. Seu primeiro disco, “Maria Rita”, teve um sucesso meteórico com mais de um milhão de cópias vendidas.

Dezesseis anos se passaram e o reconhecimento de público e crítica segue firme. O disco “Amor e Música”, de 2018, foi eleito o Melhor Álbum de Samba/Pagode pelo Grammy Latino.

Conquistar tudo isso foi a afirmação de uma mulher que tem música em seu sangue e genes: filha da cantora Elis Regina e do pianista e arranjador César Camargo Mariano, ela será a convidada de Joca Guanaes na Live Segundou desta segunda (16). A entrevista será transmitida no Instagram do CORREIO (@correio24horas) a partir das 19h.

Aos 43 anos, Maria Rita está próxima de completar duas décadas da carreira que iniciou aos 24 anos e entende que foi uma decisão tardia. “Você se achar no mundo é uma tarefa muito difícil”, diz a cantora, formada em Comunicação Social e Estudos Latino-Americanos nos EUA.

Maria Rita ouviu desde cedo que tinha o dever de cantar, mas resistiu durante algum tempo. “Encaro a vida como um grande processo construído por pequenos processos no caminho. Sempre quis cantar. Mas a questão não era querer, era por quê. Não gosto de fazer nada sem ter um porquê. Fica mais fácil quando você tem um objetivo, uma meta. Tal objetivo passou a existir quando percebi que ficaria louca se não cantasse”, afirma.

A Live Segundou já virou marca registrada dos inícios de semana no Jornal CORREIO. Apresentador e entrevistador na Live, Joca Guanaes afirma que a ideia do projeto é levar histórias inspiradoras para os seguidores.

Em mais de seis meses de atividades, nomes como Alok, Luiza Brunett, Rick Bonadio, Mariana Rios, Majur e Popó já passaram pela Live, contando suas histórias, projetos, anseios e curiosidades.