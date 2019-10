'Cantora mesmo': Ivete elogia Ludmilla e fãs enxergam indireta para Anitta; assista

Foto: Reprodução/Multishow

A cantora Ivete Sangalo, ‘sem querer, querendo’, acabou entrando na polêmica que envolve as funkeiras cariocas Anitta e Ludmilla, durante o Rock in Rio deste ano, e parece ter reforçado o lado que em que se posiciona durante o Prêmio Multishow.

Nos bastidores do evento, ocorrido na noite desta terça-feira (29), a baiana era só elogios para Lud, com quem já combinou uma participação no Carnaval de Salvador do ano que vem (ver mais abaixo).

Ivete afirmou que a jovem funkeira era "cantora mesmo", sem playback, o que levantou as suspeitas dos fãs de se tratar de uma indireta para Anitta. Vale lembrar que durante o Rock in Rio, a poderosa foi criticada por uma apresentação marcada pelo uso do playback.

“Cantora mesmo; sabe cantora? Não é negócio de ‘pleura’ (playback) não. Na hora de gravar, ela canta. Tem uma performance e uma atitude que é transformadora”, comentou Ivete ao lado de Lud, em entrevista a Gominho. Assista.

A confusão entre Anitta e Ludmilla começou justamente quando Ivete cantou "Onda diferente" durante seu show no Rock in Rio.

Ludmilla comemorou o fato da baiana cantar sua composição, e foi atacada por fãs de Anitta nas redes sociais. A canção de Ludmilla acabou levando na terça-feira o prêmio de ‘Música Chiclete do Ano’, na premiação que teve como apresentadora Anitta.

O hit foi gravado por Ludmilla, Anitta, o rapper americano Snoop Dogg e o produtor carioca Papatinho.

Desde então, Lud e Anitta não estão se bicando por conta dos direitos da composição da música. Ludmilla, inclusive, chegou a tirar a poderosa da lista de compositores, alegando que a música estava pronta quando Anitta a recebeu para gravar a participação.

Apesar de fazer parte de seu último CD "Kisses", Anitta não subiu ao palco para receber o prêmio, que foi entregue a Papatinho e Ludmilla.

Ao pegar o microfone, a cantora foi recebida com vaias e gritos de “Anitta!” por parte da plateia. Em resposta às vaias, Ludmilla literalmente rebolou em direção aos fãs de Anitta.

Na conversa nos bastidores com Ivete, a baiana ainda comentou que não tem o mesmo pique que Ludmilla (para festas), ao que a funkeira rebateu dizendo que nos shows Ivete tem uma energia difícil de acompanhar.

Dalila

No final, ainda pintou uma combinação para as duas cantarem juntas no Carnaval de Salvador do ano que vem. Lud já avisou que quer cantar 'Dalila' em cima do trio elétrico, parceria prontamente aceita pela baiana.