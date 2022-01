Cantora Naiara Azevedo é confirmada no BBB22 e completa time Camarote

A cantora e compositora sertaneja Naiara Azevedo, 32 anos, foi a última participante do elenco do BBB22 anunciada nesta sexta-feira (14). Há cinco anos, ela alcançou a fama por meio da canção “50 reais”, um hit composto por ela após uma traição.

A paranaense troca uma agenda que já chegou a ter mais de 30 shows por mês para viver três meses na casa mais vigiada do Brasil e disputar um prêmio 30 mil vezes maior que o valor dado para o então namorado que virou sucesso nacional.

“Estou saindo da minha bolha. Não estou entrando no BBB para ganhar R$ 1,5 milhão. Como cantora, já consegui alcançar muito mais do que sonhei. O que eu quero com esse programa é ganhar o coração das pessoas. Lógico que o prêmio seria ótimo, mas o que vai mudar minha vida é saber que eu consegui ser amada pelo que eu sou”, conta.

A paranaense de Farol, que tem na carreira sete DVDs lançados e um já previsto para sair em 2022, não sabe quantas músicas tem gravadas, sendo boa parte delas sobre traições e relacionamentos frustrados. A certeza dela é outra: para traição no jogo, ela está mais do que preparada.

“Eu sou uma boa aliada, fiel. Muito carinhosa com quem eu gosto, boa ouvinte e sincera. Mas o que eu mais fui nessa vida é traída. Meu maior sucesso fala de traição. Estou pronta para o chute nas costas vir de qualquer lado”, brinca.

Além da agenda intensa de shows, outro motivo que fazia com que a cantora evitasse cogitar participar do reality é seu temperamento: “Nunca pensei em me inscrever, porque sei que sou louca, descontrolada e perigosa. Sou explosiva e para me tirar do sério é muito fácil. Sou escorpiana, intensa. É oito ou oitenta. Preciso evoluir. Uma hora preciso tomar jeito na vida.”