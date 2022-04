 Cantoras baianas estão entre as 35 escolhidas para o livro Cantadas

Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury, Margareth Menezes e Simone (Foto Montagem: Eduardo Bastos da Equipe do CORREIO)

Previsto para ser lançado no segundo semestre pela editora Garota FM Books, o livro Cantadas – Ensaios Sobre 35 Grandes Vozes de Mulheres da Música Brasileira, escrito pelo jornalista e crítico musical Mauro Ferreira (O Globo) perfila 35 cantoras do Brasil em textos inéditos que combinam informação e análise sobre as trajetórias dessas artistas. O prefácio será assinado pelo DJ Zé Pedro. A Bahia está representada por Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury, Simone e Margareth Menezes. Elas se juntarão a nomes como Marisa Monte, Anitta, Elba Ramalho, Rita Lee, Fafá de Belém, Angela Ro Ro e Elza Soares, entre outras. A escolha das 35 cantoras se refere ao fato de que o autor comemora em 2022 seus 35 anos de carreira. Na plataforma do Catarse (www.catarse.me/cantadas), quem quiser colaborar financeiramente, vai receber, além do próprio livro, recompensas como camiseta e bolsa.





Artistas baianos cantam para Gilberto Gil (Foto: Divulgação)





Edu, Tênison, Targino e Marilia Sodré fazem homenagem a Gilberto Gil

Gil 80's é o título da música escrita e produzida pelos artistas Edu Casanova, Tênison Del Rey, Targino Gondim e Marília Sodré em homenagem aos 80 anos do mestre Gilberto Gil. A música estará disponível nas plataformas digitais de música a partir do mês de maio e tem como objetivo expressar o carinho e respeito da nova geração de compositores baianos por Gil que é essencial na formação musical de todos eles. Em tempo: Gilberto Gil comemora 80 anos no dia 26 de junho e amanhã torna-se imortal em cerimônia na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.





Ricardo Chaves: do Carnaval para a música que toca o coração (Foto: Divulgação)

Ricardo Chaves Sem Limites, num Projeto Muito Romântico

A ideia inicial era para ser um Tributo à obra de Fábio Junior. Mas a aceitação foi tamanha que o cantor e compositor Ricardo Chaves, um dos maiores puxadores de trio no Carnaval, transformou-a em outro projeto, batizado como Ricardo Chaves Sem Limites. O repertório foi ampliado com canções de outros artistas nos quais o tema “romance” está presente. Mas tem também seus grandes sucessos e outros hits da axé music em arranjos adaptados. O show voltará a ser apresentado em Salvador, no mês de maio, e depois seguirá para Aracaju, Maceió, Fortaleza, Belém e Manaus.





Baile do Meio-Dia acontece na Casa da Felicidade

Depois de um recesso de dois anos, por causa da pandemia, o Baile do Meio Dia ganha edição especial neste Mês da Dança. O evento acontece no próximo domingo, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho, com Maratona de DJs reunindo cinco dos mais prestigiados profissionais do segmento da cidade.

TUM-TUM-TUM*

1 . No domingo acontece mais uma edição da Roda de Timbau do Candeal, a partir das 16h, na Praça das Artes, no Pelourinho. Depois de dois anos sem realização dos encontros mensais, por conta da covid-19, os músicos Rian Mourthé e Elbermário Barbosa retomam as atividades do projeto, reunindo músicos, amigos e fãs da música percussiva para mais um momento de trocas e muito groove.

2 .A festa Pente Green acontece neste domingo, da 0h até às 5h, no Teatro do Morro, em Morro de São Paulo, com Vandal de Verdade, Duda Diamba, Julia Moreno, Peu Alves, Morocho, Cândido, Amar Mansoor, Magnata King Fyah e Patricia Haagensen. O evento também marca o aniversário do fotógrafo e produtor Uran Rodrigues.

3. A festa Baladinha acontece no dia 20, às 22h, no Centro de Convenções. As atrações são o baiano Kevi Jonny, um dos cantores mais tocados no Spotify, o cantor e compositor cearense Rogerinho - fenômeno da bregadeira romântica - e a Banda Papazoni, que acumula milhões de views em seus videoclipes e coreografias no YouTube, e inúmeros plays em seus álbuns digitais.