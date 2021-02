Cão atropelado é cuidado por vira-lata por mais de uma noite até ser socorrido

Um cachorro vira-lata atropelado em uma avenida de Igatu, sul do Ceará, recebeu os cuidados de um outro amigo canino até a chegada dos veterinários no último domingo (14). O 'doguinho' cuidou do amigo por mais de uma noite e viralizou nas redes sociais.

Marina Assunção, enfermeira que auxiliou no resgate, explica que as informações do atropelamento chegaram ainda no domingo, por meio de grupos de WhatsApp. Vídeos mostrando a cena dos dois animais juntos perto de uma árvore no canteiro central da via se espalharam e chamou a atenção dela.

"Nós não conseguimos ir até o local na tarde do domingo porque estávamos sem veterinário disponível, mas na segunda-feira pela manhã recebemos notícias que ambos estavam no mesmo lugar. Fui até lá com minha amiga veterinária e o levamos para uma clínica", relatou em entrevista ao G1.

O protetor ficou um pouco agressivo ao notar a aproximação da veterinária, não querendo deixar que ninguém chegasse perto do amigo. Mas, com o tempo, os profissionais conquistaram a confiança do cachorro, que liberou o atendimento.

"Ele ficou o tempo todo perto do cão ferido, lambia, passava as patas sobre ele como se estivesse tentando reanimá-lo. Quando colocamos o cachorrinho machucado dentro do carro, o outro já foi pulando no banco e assim ficou acompanhando até na hora do atendimento na clínica", detalhou.

O vira-lata foi medicado, recebeu água e alimentação. Ainda não se sabe se houve alguma fratura na costela ou coluna, pois o animal não consegue andar desde o atropelamento. Ele vai precisar ser levado para o município vizinho, Juazeiro do Norte, para ser avaliado por um ortopedista. A ONG Adota Iguatu está fazendo uma campanha nas redes sociais para tentar arrecadar recursos e continuar o tratamento do animal, que será disponibilizado para adoção.