Cão tem resultado positivo para coronavírus em Hong Hong: preciso me preocupar?

O cachorro de uma mulher acometida por coronavírus em Hong Kong foi colocado em quarentena depois que testes deram positivo para "nível baixo" do vírus no animal. De acordo com o Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação do território semiautônomo da China, porém, não há "evidências de que animais de estimação possam estar infectados com o vírus covid-19 ou ser uma fonte de infecção para as pessoas. O departamento pede que animais de estimação de pacientes confirmados com o vírus também sejam colocados em quarentena. O cão não apresenta sintomas. Testes adicionais ainda precisam comprovar se realmente se trata do coronavírus transmissível para o ser humano.

Isso porque, segundo o médico veterinário baiano Rafael Ramos - que gravou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar tutores de pets - os coronavírus que acomete cães e os gatos são conhecidos há muito tempo pela comunidade veterinária. Não se trata do mesmo coronavírus que tem assustado o mundo. "Não há qualquer confirmação de que cães ou gatos foram infectados pelo covid-19. Estamos falando de suspeitas, mas a OMS não confirma nada. E mesmo que seja o covid-19, não se sabe se ele é transmissível para o ser humano a partir do cão ou gato. Portanto, não tem porque se preocupar", afirma Rafael.

O veterinário explica que o coronavírus de cães e gatos costuma causar apenas problemas entéricos, ou seja, disfunções intestinais. "O coronavírus de cães não é o mesmo coronavírus de humanos. Ele é muito conhecido pela comunidade veterinária e costuma ser de fácil tratamento, a não ser que o animal seja acometido por outro problema que agrave o quadro". Rafael observa que há um subtipo de coronavírus canino que causa problemas um pouco mais graves porque acometem alguns órgãos. "Tem também o coronavírus de gatos, que, da mesma forma, é muito conhecido. Mas nenhum deles é transmissível para ser humano".

Não há motivo para pânico, insiste Rafael. Ele explica que outros tantos animais como cavalos, porcos e galinhas também podem apresentar o coronavírus. Inclusive o morcego. Foi a partir dele que o coronavírus se tornou uma zoonose, ou seja, começou a ser transmitido para o ser humano. "Claro, devemos tomar todos os cuidados possíveis? Devemos. Importante lavar as mãos, evitar aglomeração, isso para qualquer vírus. E usar máscaras se estiver resfriado. Até porque esses vírus estão em constante mutação. Mas não há qualquer motivo para pânico", afirma Rafael.

Vacina

Para a coronavirose canina existe vacina (V8 ou V10) e a doença não requer muitos cuidados. No caso da coronavirose felina, que causa a peritonite infecciosa felina –a PIF–, não existe vacina, mas a doença é restrita a esses animais. Independentemente dos cães e gatos, para evitar o covid-19 (e outros vírus), a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é que a população use máscaras se estiver resfriado e mantenha o hábito de lavar as mãos com água e sabão ou álcool desinfetante.