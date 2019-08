Capitão Baraka diz que compreende trocas de técnico no Vitória

Uma das relações mais importantes do futebol é entre o técnico e o seu capitão. Contratado pelo Vitória no final de junho, o volante Baraka ganhou muito rapidamente a confiança de Osmar Loss e, com ela, a braçadeira em definitivo.

Agora a relação do camisa 5 será com Carlos Amadeu, novo técnico do rubro-negro, apresentado na terça-feira (6). Em entrevista coletiva nesta quarta (7), Baraka disse que a primeira impressão deixada pelo chefe foi das melhores.

"Um cara que chegou aí com uma perspectiva boa de agregar ao que a gente está precisando no momento. Acolhemos ele da melhor forma, para que ele ficasse ciente do que vem acontecendo no clube e fazer o trabalho que a gente preza. Ficamos contentes com ele", contou.

Baraka tem pouco mais de um mês de Toca do Leão. Neste curto espaço de tempo, já viu a demissão de um treinador. Tem sido algo recorrente no clube: Amadeu será o quarto comandante da equipe em sete meses de temporada.

O experiente atleta, de 33 anos, reconhece que esse troca-troca não é o ideal para os jogadores: "É complicado, realmente. Só que o momento do Vitória é de renovação e de superar dificuldades. Quem está aqui dentro tem que estar ciente disso, de que está fazendo parte de um processo".

"A gente sabe que a troca de comando sempre traz uma dificuldade, mas somos profissionais e temos que saber lidar com isso. Temos que viver o Vitória intensamente, porque só assim vamos sair dessa situação negativa", completou.

Treino

A equipe se reapresentou para o segundo trabalho com Amadeu na tarde desta quarta-feira. Depois de assistir a um vídeo produzido sobre o Paraná, adversário de sábado (10), às 19h, no Barradão, a equipe foi a campo.

Apenas o aquecimento foi liberado para a imprensa. Segundo a assessoria de comunicação do Vitória, Amadeu montou dois times para ajustes táticos, já esboçando a equipe que enfrentará o Paraná. A escalação não foi divulgada.

O atacante Anselmo Ramon, que não participou do treino da véspera por estar com dor, foi reintegrado ao grupo e treinou normalmente.

O Vitória treina nesta quinta-feira (8) pela manhã, assim como na sexta-feira.