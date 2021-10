Capixaba analisa retorno à lateral e revela indefinição sobre futuro no Bahia

Desde a chegada do técnico Guto Ferreira, alguns jogadores passaram a se destacar no Bahia. Um deles é o lateral esquerdo Juninho Capixaba. Escalado na segunda linha nos últimos cinco jogos, ele se tornou uma boa opção de ataque do tricolor.

Mas, diante do Juventude, neste sábado (30), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Capixaba deve voltar a jogar mais recuado. O tricolor não terá o lateral Matheus Bahia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Apesar da provável mudança, Capixaba garante que está pronto para ajudar o Esquadrão onde o treinador precisar.

"A ideia de voltar como lateral vai depender do treinador. É a minha posição de origem, onde eu atuei a minha carreira inteira como profissional. Vou me preparar ao máximo e seja na frente ou atrás eu tenho que dar conta do recado", afirmou.

Por sinal, a mudança de função tem feito o jogador pensar em se firmar de vez entre o meio e o ataque. Ele, no entanto, diz que a decisão vai depender mais do clube no qual vai estar em 2022, já que o contrato com o Bahia se encerra no final da temporada e uma possível renovação ainda não foi definida.

"É algo que eu preciso ver para o meu futuro, não dá pra tomar uma decisão assim tão rápido. Eu preciso conversar com o meu treinador, ainda não sei o meu destino, estou por empréstimo aqui e vou voltar para o meu clube [Grêmio]. Lá vai ter outro treinador. Então, tudo depende desse futuro. Não sei se vou ficar no Bahia, ou no Grêmio, mas vou trabalhar e se o treinador precisar vou estar apto a atuar nas duas posições", analisou ele.

Seja no ataque ou na defesa, Juninho Capixaba e o Bahia precisam fazer um bom jogo no Rio Grande do Sul. O duelo contra o Juventude é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Enquanto o tricolor soma 32 pontos e está na 15ª colocação, o alviverde é o primeiro dentro do Z4, com 29 pontos.