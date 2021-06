Capixaba projeta fazer jogo seguro para retomar a confiança

A suspensão de Matheus Bahia, pelo terceiro cartão amarelo, vai abrir espaço para que Juninho Capixaba tenha mais uma chance como titular na lateral esquerda do Bahia. Antigo dono da posição, ele vai iniciar jogando no duelo contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (24), às 21h30, no estádio de Pituaçu, pelo Brasileirão.

Para Capixaba, a partida será a chance de fazer uma apresentação segura para retomar a confiança e, quem sabe, colocar até uma dúvida na cabeça do técnico Dado Cavalcanti.

"Acredito que todo jogador tem momentos bons e ruins. Quando o momento é bom a gente aproveita, trabalha, consegue melhorar. Quando o momento é ruim a gente acaba perdendo um pouco a confiança, isso é normal no futebol e em qualquer outro esporte. A gente tem que usar esse momento ruim para ficar um pouco mais em forma, corrigir os erros. Acredito que tenho trabalhado com a comissão técnica e os meus companheiros para recuperar o bom momento", iniciou ele.

"Estou preparado, como falei para o Dado e comissão técnica, não com a boca, mas trabalhando diariamente. Estou bem fisicamente e acredito que vou fazer um jogo seguro para recuperar a minha confiança e, se possível, um grande jogo para ser o Juninho que todo mundo conhece", continuou o lateral.

Questionado sobre as críticas que vem recebendo por conta do rendimento ruim em campo, Capixaba afirmou que entende os posicionamentos como positivo e tenta extrair o melhor para continuar evoluindo.

"Críticas são normais, todo esporte tem críticas. Elas são boas para entender o que as pessoas estão dizendo, olhar para si. Às vezes a gente está cego e não vê no que está errando. Em certos momentos eu estava muito bem na temporada 2020, e em 2021 acabei perdendo um pouco a confiança. Mas é normal, me dou bem com as críticas. Quero que eles me critiquem mesmo, para mim é melhor e vou sempre estar buscando melhorar", afirmou.

A última vez que Juninho Capixaba foi titular foi em março, durante a derrota no Ba-Vi, por 1x0, no Barradão, pela Copa do Nordeste. Mesmo na reserva, o lateral é sempre acionado por Dado Cavalcanti. Na atual temporada, ele esteve campo em 13 partidas e marcou dois gols.