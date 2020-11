Capixaba volta, mas Bahia perde Daniel e Ronaldo contra Red Bull

Depois de vencer o Coritiba por 2x1, nesta segunda-feira (16), no Couto Pereira, o Bahia mudou o foco e já pensa no Red Bull Bragantino, adversário da próxima sexta-feira (20), às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Para o duelo contra o Red Bull, o Bahia terá dois desfalques importantes. O volante Ronaldo e o meia Daniel receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Enquanto Rodriguinho ocupará o lugar de Daniel, Mano ainda tem dúvida sobre o parceiro de Gregore. Elias se recupera de um incômodo na coxa e não tem presença garantida. Assim, o mais cotato para ficar com a vaga é Edson.

A boa notícia para os tricolores fica por conta do retorno do lateral Juninho Capixaba. Ele ficou fora do confronto em Curitiba para cumprir suspensão, mas já está à disposição do treinador.

Como o confronto com o Bragantino será fora de casa, a delegação seguiu do Paraná direto para São Paulo. A preparação para o duelo contra o Massa Bruta será feita na cidade de Atibaia.

Com 28 pontos, o Bahia é atual nono colocado da Série A do Brasileirão. O Esquadrão soma quatro triunfos consecutivos - três pelo Brasileiro e um na Copa Sul-Americana. Já o Bragantino conseguiu se recuperar ao vencer o Botafogo na última rodada e agora está na 15ª colocação, com 23 pontos.