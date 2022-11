Capoeiragem Mirim celebra Dia da Consciência Negra com batizado e troca de graduações

Para celebrar o Dia da Consciência Negra, o Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem (CTE Capoeiragem) vai realizar o batizado e troca de graduações com crianças e adolescentes participantes do Capoeiragem Mirim, projeto patrocinado pela Braskem e que promove uma imersão em estudos e práticas da capoeira de forma gratuita. Ação acontece neste sábado (19), na Pracinhas da Cultura, no Phoc III, em Camaçari.

Na ocasião, também será apresentada a Bateria Sustentável Capoeiragem Mirim, apresentação musical de instrumentos de Capoeira fabricados pelos participantes a partir de materiais recicláveis, como berimbaus, pandeiros, agogôs, reco-recos e caxixis, utilizando resíduos sólidos como o plástico, metal e madeira.

Para o evento, que acontecerá das 15h às 17h, foram convidadas presenças ilustres, como a secretária de Cultura da Bahia Arany Santana, a secretária de Cultura de Camaçari Márcia Tude e a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges. A ação começará com a apresentação da Bateria Sustentável e vários pontos de jogos simultâneos reunindo os 100 jovens participantes do projeto.

Após a roda de Capoeira, começa o ritual de graduação e titulação de monitores juvenis – jovens que ajudam os mestres nas aulas e buscam construir carreira dentro da Capoeira. O empreendedor sócio-cultural-esportivo mestre Balão, fundador do CTE Capoeiragem e criador do Capoeiragem Mirim, destacou que não dá para desassociar a celebração da Consciência Negra da cultura capoeirística, como símbolo de luta, principalmente na Bahia.