Cápsula do tempo: Alô Alô traz edição especial de aniversário

Eis que chega mais um dia especial! Hoje, esta coluna, que é um desmembramento do site Alô Alô Bahia, está completando 4 anos de furos, coberturas exclusivas e reportagens inéditas. Para comemorar, elaboramos uma matéria inusitada. Em vez do trivial, que seria publicarmos mensagens de parabéns, produzimos uma coluna com 12 personalidades, pontuando quais foram as mudanças mais significativas em suas vidas nos últimos 48 meses e quais os seus objetivos para os próximos 4 anos.

Durante todo o dia de ontem, entrevistamos grandes empresários e figuras notáveis que estiveram conosco durante todo esse tempo. A seguir, a matéria especial. Confere!

1. Gercino Coelho, presidente do Grupo GNC

“Nós últimos quatro anos, as mudanças mais significativas em minha vida foram: Nascimento do meu neto, compreensão da importância do desenvolvimento pessoal para o amadurecimento profissional, conclusão do processo sucessório da empresa para a segunda geração, presenciar o momento e amadurecimento de todos como nação tanto no cenário político quanto no cenário econômico”.

2. Ademar Lemos Júnior, presidente do Grupo Lemos Passos

“Nos últimos quatro anos vivemos uma grande crise e a expectativa de que, com um novo governo, a economia mudasse. O governo mudou, mas continuamos na expectativa de melhora da economia. Espero que, nos próximos quatro anos, consigamos manter a esperança de termos novos pilares na economia no país”.

3. Itamar Musse, antiquário e colecionador de arte

“Como profissional, conquistei novos mercados ampliando meus horizontes em conhecimento e aquisições. Apesar da crise econômica que vivemos atualmente, sempre aprendemos a administrar nossos negócios com criatividade, empenho e confiança. O que quero conquistar? Que as pessoas valorizem mais a nossa arte brasileira, conheça mais a nossa história, reveja seus conceitos do que realmente vale a pena investir na arte e possa olhar os objetos antigos como um investimento de arte histórica e atemporal – tornando-se parte de cada um de nós valorizar a nossa bela história brasileira”.

4. Elsimar Coutinho, médico e cientista

“Tem três fatos muito relevantes nesses últimos 4 anos: fui o único cientista brasileiro incluído no Great Minds of the 21st century, pela American Biographical Institute ; tive a tese da supressão da menstruação reconhecida pela Time Magazine como um dos 10 maiores avanços da medicina e, por último, a revista Veja publicou a aprovação pelo FDA do implante hormonal contraceptivo”.

5. Fernando Barros, presidente da Propeg

“Eu gosto de olhar o tempo pra frente. Não gosto de ficar olhando para trás. Embora seja bom a gente lembrar dos momentos felizes, a gente não conserta o que não foi bacana, o que não foi legal. E olhar pra frente, a gente sempre olha com perspectiva de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser bacana, que as pessoas vão ser maravilhosas, que o mundo vai continuar girando, que a gente vai sorrir, que a gente vai viver e que a gente vai ser feliz”.

6. Roberto Alban, galerista

“A inauguração da nova sede da galeria especialmente projetada para abrigar a arte contemporânea foi um momento muito especial nesses últimos anos. Daqui pra frente, pretendo dar continuidade ao trabalho que estamos desenvolvendo e levar nossos artistas para as feiras de arte contemporânea internacional”.

7. Luiz Mendonça Filho, presidente do Grupo LM

“Nos últimos quatro anos, crescemos 12% no faturamento, aumentamos nossa ebitda em 19% e tivemos um lucro de 143%. Nos próximos quatro anos vamos dobrar o valor que as nossas empresas possuem hoje”.

8. José Rotondano, desembargador

“Consegui demonstrar para mim mesmo de que sou capaz de administrar minha vida pessoal de forma bem mais serena, de moda a compreender as adversidade, as frustrações. Poder externar minha gratidão por inúmeras conquistas; e compreender que viver de modo leve, pode nos trazer consequências benéficas!".

9. Mauricio Lins, presidente do Grupo Home Design

“Fomos forcados nesses últimos anos a olhar melhor para dentro do nosso negocio e geri-lo de forma mais eficiente. Devido a crise, nós mudamos processos, adotados novos procedimentos, cortamos custos, terceirizamos trabalhos e investimentos mais em pessoas e tecnologias. Atualmente, nos sentimos mais confiantes para expandir ainda mais as fronteiras dos nossos negócios e isso faz parte das ações do nosso Plano Empresarial dos próximos anos. Todos os nossos líderes participam do nosso Planejamento Estratégico e envolvem os respectivos colaboradores para que tudo acontece da melhor maneira possível”.







10. Rafael Valente, vice-presidente do Grupo Civil

“Nos últimos 4 anos trabalhamos duro e resistimos bem ao período difícil do nosso mercado, aproveitamos oportunidades e voltamos incorporar com o Jazz, o Arbus e o Lucce; inauguramos uma nova fábrica de Pré Moldados Estruturais; investimos em inovação na Pedreira e construímos obras relevantes nas áreas de saúde e educação pela Construtora. Saímos de 110 funcionários para 250. Para os próximos 4 anos, comemoraremos os 60 anos da Civil, lançaremos mais 3 empreendimentos até 2020; a Construtora ampliará geograficamente sua atuação; a Pedreira vai colher os frutos da inovação e a Pre Moldados atenderá grandes obras com produtos de alta qualidade”.

11. Milton Martinelli, decorador de eventos

“Nesses 4 anos, a minha grande mudança foi acompanhar a evolução com a rapidez que tudo está acontecendo. A internet realmente é a grande loucura. O tempo virou partículas porque tudo se tornou muito rápido. Espero, nos próximos anos, poder corresponder a essas expectativas de criatividade, de desempenho no que a gente se propõe a executar. Está muito difícil conseguir novas ideias, novas propostas, mas com certeza vamos conseguir tudo isso e muito mais”.