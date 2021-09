Cara nova no Bahia, Raí promete esforço para ajudar o tricolor na Série A

Último dos reforços anunciados pelo Bahia, o atacante Rapi Nascimento vai ser uma das novidades do tricolor na reta final do Campeonato Brasileiro. Aos 23 anos, o jogador vive a expectativa de atuar pela primeira vez no Brasil.

Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, Raí mudou para a Espanha com apenas 13 anos e fez toda a categoria de base no país europeu. Depois de se profissionalizar pelo Zaragoza, ela passou por Ibiza e La Coruña antes de desembarcar no Esquadrão.

"Saí muito novo aqui do Brasil. Sempre tive vontade de jogar no futebol brasileiro, e o Bahia está me dando essa oportunidade. Espero dar o melhor de mim", disse Raí, ao ser apresentado oficialmente na manhã desta quinta-feira (30).

"O Bahia é um clube grande que abriu as portas para mim. Me deu oportunidade de aparecer no futebol brasileiro e fazer meu nome aqui. Espero ajudar o clube", completou.

Apesar de toda a expectativa para jogar em solo brasileiro, Raí chega ao Bahia em um momento conturbado. Sem vencer há três jogos, o tricolor está na zona de rebaixamento da Série A. Mesmo assim, o jogador acredita que o elenco tem condições de dar a volta por cima.

"O time tem que sair dessa, vai sair dessa. Espero ajudar. Não é fácil, mas podemos sair dessa", garantiu.

Como já está regularizado e inscrito no Brasileirão, Raí pode pintar no Bahia no duelo contra o Corinthians, na próxima terça-feira (5), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 24ª rodada da Série A.